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Fransa'daki sonik patlama korku yarattı

FRANSA'nın başkenti Paris'te büyük bir patlama sesi duyulduğu açıklandı. Paris polisi ses bariyerini aşan bir uçağın sonik patlamaya neden olduğunu duyurdu.

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Paris’te yerel saat ile 11.55’te duyulan bir patlama sesi vatandaşları korkuttu. Geçtiğimiz haftalarda bıçaklı terör saldırısı yaşanan Paris’te patlama sesini duyan vatandaşlar terör saldırısı korkusu yaşadı.

Paris Polis Valiliği tarafından yapılan açıklamada, sesin bir savaş uçağının ses duvarını aşmasından kaynaklandığı bildirildi. Sosyal medyadan bilgiyi paylaşan polis valiliği, “Telefon hatlarını aramalarla meşgul etmeyin. Patlama sesi bir savaş uçağının ses duvarını aşmasından kaynaklanıyor” ifadelerini kullandı.

Paris'te hareketli günler
Fransa'nın başkenti geçtiğimiz haftadan beri hareketli günler yaşıyor. Paris'in simge yapılarından Eyfel Kulesi'nde geçen hafta bombalı saldırı ihbarı yapılmıştı. Yapılan incelemelerin ardından ihbarın asılsız olduğu ortaya çıkmıştı. 

Ayrıca Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun eski binasına bıçaklı saldırı düzenlenmişti. Cuma günü düzenlenen saldırıda iki kişi ağır yaralanmıştı. 

Olayla ilgili yedi kişi gözaltına alınmıştı. 

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