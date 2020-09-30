CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun:Muhittin Böcek iyileşme yolunda

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla yoğun bakımda tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yeni tip koronavirüs tanısıyla tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Torun, "Bir tık daha iyi durumda ve süreç yakından takip ediliyor. Her şey kontrol altında ve tedavide herhangi eksiklik yok. Sağlığı belli periyotta iyileşme yönünde devam ediyor. Bilinci yerinde. Tepki veriyor, konuşulanı anlıyor. Yoğun bakımda olması gerekir süreç devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu.

Test sonucunun pozitif çıkması üzerine hastanede takibi yapılan Başkan Böcek, sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül'de de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.

Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle solunum kaslarında sorun oluşan Böcek'e daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi (nefes borusuna delik açılması) uygulanmıştı.