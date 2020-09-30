BIST 1.137
DOLAR 7,77
EURO 9,10
ALTIN 471,31
HABER /  GÜNCEL
ADV Bağışıklığınıza 4x4’lük destek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun:Muhittin Böcek iyileşme yolunda

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla yoğun bakımda tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.

Abone ol

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yeni tip koronavirüs tanısıyla tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Torun, "Bir tık daha iyi durumda ve süreç yakından takip ediliyor. Her şey kontrol altında ve tedavide herhangi eksiklik yok. Sağlığı belli periyotta iyileşme yönünde devam ediyor. Bilinci yerinde. Tepki veriyor, konuşulanı anlıyor. Yoğun bakımda olması gerekir süreç devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu.

Test sonucunun pozitif çıkması üzerine hastanede takibi yapılan Başkan Böcek, sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül'de de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.

Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle solunum kaslarında sorun oluşan Böcek'e daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi (nefes borusuna delik açılması) uygulanmıştı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu yatırımlara taktı! Hepsi durdurulmalı
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! Toplu ulaşım araçlarında HES kodu şartı
Gözaltındaki HDP'li Ayhan Bilgen'den istifa resti! Kayım atanmazsa istifa edeceğim
Diyarbakır'da terör soruşturması!HDP'li eski Siirt Milletvekili Hatice Kocaman yakalandı
Bilim Kurulu üyesi Taşova'dan kritik açıklama! Yüz yüze eğitimde kısıtlama gelebilir
Mustafa Şentop: 41 personel koronavirüs tedavisi görüyor
ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray- Rangers maçı hakkında Steven Gerrard favoriyi gösterdi
2020 dini günler takvimi Mevlid kandili ne zaman?
Kuveyt Emiri vefat etti! Irak ve Libya'da yas ilan edildi
Süleyman Soylu: Kadın cinayetlerinde yüzde 29 azalış oldu
Gizem Katmer kimdir yaşı kaç hangi dizilerde rol aldı- hayatı?
Masumlar Apartmanı kitabı var mı yazarı kim?
Yorumlar