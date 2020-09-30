Burası Karadeniz’in dibinde! Binlerce yıllık tarihi ile turistlerin yeni gözdesi
Yüzyıllar önce Ceneviz ve Roma gemilerine ev sahipliği yapan Kocaeli’nin Kandıra İlçesi’ne bağlı Kerpe koyunda, denizin dibinde de binlerce yıllık tarihin izlerine rastlanıyor
Kocaeli’nin Karadeniz’e açılan kapısı antik çağlardan kalma Bitinya’nın bir limanı olan Kerpe koyu Roma, Bizans ve Ceneviz gemilerinin uğrak yeri haline gelmekle birlikte, Osmanlı Dönemi’nde ise İstanbul’un odun, kömür ve tomruk ihtiyaçlarını karşıladı. Son yıllarda ise, sular altında kalan Kerpe limanı dalış severlerin uğrak yeri olmaya başladı.
Türkiye’nin çeşitli yerlerinden gelen dalışçılar, burada sular altına girerek, hem tarihe şahitlik ediyor, hem de deniz canlılarının büyüleyici güzelliğini görüyor.
Romalıların kullandığı bir liman: Yaklaşık 8 yıldan bu yana dalış hizmeti verdiklerini dile getiren Kerpe Deniz Yıldızları dalış okulu eğitmenlerinden Sedat Türkmen, "Birçok ilden gelen dalıcı ve dalış okullarına lojistik destek veriyoruz. Aynı zamanda kendimizde dalış eğitimi vermekteyiz. Kerpe tarihte ceneviz ve Romalıların kullandığı tarihi bir liman ve yerleşkedir." dedi.
Dalış 40 dakikadan aşağı sürmüyor: Türkmen "O yüzden biz burada sıfırdan başlayan ve on iki metrelere giden liman mendireği etrafında dalışlar yapıyoruz. Dalış derinliği burada çık fazla değildir. O yüzden dalış süresi çok uzun sürüyor. En az bir dalış 40 dakikadan aşağı sürmüyor. Bu da dalıcılar için çok güzel bir durum" diye konuştu.