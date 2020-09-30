CHP'den ayrılan Özlem Ağırman yeni parti kuruyor! Muharrem İnce detayı dikkat çekti

Gelişim ve Demokrasi Platformu, 7 Ekim tarihinde bir basın açıklaması ile partileşme sürecini başlatıyor.

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Bir süredir Gelişim ve Demokrasi Partisi için kuruluş çalışmalarını sürdüren Özlem Ağırman, 7 Ekim günü bir basın açıklaması ile partileşme hareketini başlatacak. Oda Tiyatrosu'nda yapılacak basın açıklamasından önce ise bir tiyatro oyunu sergilenecek. Ardından Özlem Ağırman basın açıklaması yapacak.



Türkiye'de şu anda Yargıtay'da kayıtlı 92 tane siyasi parti var. O güne kadar başka bir parti daha kurulmazsa, Gelişim ve Demokrasi Partisi ise 93. parti olarak siyaset sahnesinde yer alacak.



İnce detayı dikket çekti

Ağırman'ın sosyal medya hesabına bakıldığında, bir süredir Muharrem İnce'nin "Memleket Hareketi' kapsamında yaptığı ziyaretlerden ve konuşmalardan paylaşımlar yaptığı görülüyor.





Özlem Ağırman kimdir?

1989’da Mimar Sinan Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden mezun oldu. 1999’da memuriyetten ayrıldıktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyesi oldu. 2001- 2003 tarihlerinde CHP Tuzla İlçe Kadın Kolları Başkanlığı, 2003-2005 tarihleri arasında CHP Tuzla İlçe Yönetim Kurulu İlçe Sekreterliği görevini yaptı. Aynı zamanda bir sanatçı olarak iki albüm çıkardı.



1 Kasım’da 26. Dönem Milletvekilliği seçimlerinde, müzik uğraşlarına son vererek CHP’den aday adayı olarak siyasi yolculuğuna devam etti. 2015 seçimlerinden itibaren de bir sonraki seçimlerde milletvekili adayı olmak için ara vermeden çalışmalarına başladı. 27. Dönem milletvekilliği seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul 1. Bölge Milletvekilliği Aday Adayı oldu.







24 Haziran seçimlerinden sonra, demokratik bir kurultayı talep etmek ve parti içi muhalif çizgisi nedeniyle başka pek çok partili gibi disiplin kuruluna verildi. İstanbul İl Disiplin kurulunun “İhraç ” kararı sonrasında YDK'ya başvurmadan CHP de istifa etti.