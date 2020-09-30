Dünyanın 3. büyüğü olacak! Yusufeli Barajı'nında son 37 metre
Artvin'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren dünyanın 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nda gövdenin tamamlanmasına 37 metre kaldı.
Türkiye sınırları içinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu’nun en büyük nehirlerinden, Çoruh Nehri üzerinde yapımına devam edilen Yusufeli Barajı ve HES Projesi inşaatı sürüyor. Yerin altında 110 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğinde ve 50 metre derinliğinde yapılan santral binasının beton imalatında sona gelindi.
Türkiye’nin öz kaynakları ile tamamı Türk mühendisler tarafından inşa edilen baraj projesinde, 238 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı. 2021 yılında devreye girmesi planlanan projede gövdenin tamamlanmasına 37 metre kaldı.
Yusufeli Barajı Proje Müdür Yardımcısı Sancak Kurt, baraj projesinde finale az kaldığını belirterek toplam 238 metre gövde yüksekliğine ulaştıklarını söyledi. Kurt, "Barajın gövdesinin tamamlanmasına 37 metre kaldı. Gövdenin ana hatlarını bu yılın sonunda tamamlamayı düşünüyoruz" dedi.
Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin de baraj inşaatının 24 saat aralıksız sürdüğünü belirterek, "Yusufeli Barajı ile yeni ilçe çalışmaları da aynı hızda devam ediyor. Bu baraj bir ilçeyi ve 4 köyü etkiliyor. İnşallah yeni ve güzel bir ilçeye kavuşacağız" diye konuştu.