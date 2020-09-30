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Samsun'da araya giren kızını bıçakladı! Cani baba tutuklandı

Demirören Haber Ajansı

SAMSUN'da anne ile babası kavga ederken araya giren Yasemen Abduljabbar'ı (18) karnından bıçakla yaralayan Irak uyruklu baba Yahya Muhammed Al Anı (53), tutuklandı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Yasemen Abduljabbar, evde, kavga eden babası Yahya Muhammed Al Anı ile annesi Bafol Kadhim Al Saad'ı (46) ayırmak için araya girdi. Bu sırada Yahya Muhammed Al Anı, kızını karnından bıçakladı.

Yasemen Abduljabbar kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yasemen Abduljabbar, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Mahkeme tarafından tutuklandı

Şüpheli Yahya Muhammed Al Anı gözaltına alındı. Yahya Muhammed Al Anı, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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