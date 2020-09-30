Ankara'da 'av turizmi' için durdurma kararı

ANKARA'nın Nallıhan ilçesinde, Ankara Barosu'nun başvurusu sonrası 1 Anadolu yaban koyunu ile 3 kızıl geyik avlama ihalesi mahkemece durduruldu.

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Tarım ve Orman Bakanlığı Eskişehir 9. Bölge Müdürlüğü Ankara Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü'nce 'Devlet İhale Kanunu' kapsamında, açık teklif usulüyle gerçekleştirilen 'Anadolu yaban koyunu ve kızıl geyik acente kotalarının av turizmi kapsamında avlattırılması işi' ihalesi, 24 Haziran'da yapıldı. İhalede 3 kızıl geyik ve 1 Anadolu yaban koyunu avlanmasına izin verildi.

İhale işi 'kiralama' olarak belirtildi

Ankara Barosu, ihale kapsamında avlanılacak hayvanların endemik ve nesli tükenmekte olan canlılar olduğu, ihale işinin 'kiralama' olarak belirtildiği; ancak avlanma ihalesinin kiralama işlemi olmadığı, 3 kızıl geyik ve 1 Anadolu yaban koyununun avlanma ihalesinin usul ve yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle ihalenin iptali için Ankara 6'ncı İdare Mahkemesi'ne dava açtı.

'Yürütmenin durdurulması' kararı

Mahkeme, dava konusu ihaleye ilişkin tüm bilgi ve belgeleri içerir dosyanın onaylı suretini istedi. Av hayvanlarının avlanmasıyla ilgili hangi kriterler dikkate alınarak, kotaya konulduğu gibi konuların detaylı araştırılmasını isteyen mahkeme, yeni karar verilinceye kadar yürütmenin durdurulmasına hükmetti.