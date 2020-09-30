BIST 1.138
DOLAR 7,78
EURO 9,11
ALTIN 471,98
HABER /  SAĞLIK
ADV Bağışıklığınıza 4x4’lük destek

Fahrettin Koca'dan dikkat çeken izolasyon uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan izolasyon uyarısı, "Evde tedavi görenler ile belirtisi olmayan virüs taşıyıcıları, bulaştırıcılık yönünden kendilerini tedavisi hastanede yapılan Kovid-19 hastasından farksız görmelidir" dedi.

Abone ol

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, izolasyon kurallarının önemine dikkat çekerken vatandaşları uyarmayı ihmal etmedi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"İzolasyon kuralına neden uyulmalıdır? Evde tedavi görenler ile belirtisi olmayan virüs taşıyıcıları, bulaştırıcılık yönünden kendilerini tedavisi hastanede yapılan Kovid-19 hastasından farksız görmelidir. Dışarıda kimse, hastanede olduğu gibi koruyucu özel kıyafetlere sahip değil"

SON DAKİKA HABERLERİ
Peskov: Türkiye'nin Azerbaycan'a destek açıklamalarını onaylamıyoruz
CHP'den ayrılan Özlem Ağırman yeni parti kuruyor! Muharrem İnce detayı dikkat çekti
İbrahim Kalın'dan Joe Biden'a yanıt: Ermenistan'dan da işgali durdurmasını ister miydiniz?
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun:Muhittin Böcek iyileşme yolunda
Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu yatırımlara taktı! Hepsi durdurulmalı
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! Toplu ulaşım araçlarında HES kodu şartı
ÖNCEKİ HABERLER
Samsun'da araya giren kızını bıçakladı! Cani baba tutuklandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan kadın cinayetleriyle ilgili çarpıcı açıklamalar
Aydın'da keçi otlatırken cinsel saldırıya uğradı: Tahliye edilmesine şaşırdım...
Ankara'da 'av turizmi' için durdurma kararı
Beşiktaş'ta trafiği felç eden intihar girişimi
Ali Kemal Sarı Hatice yaş farkı kaç? Ali Kemal Sarı instagram halleri fena
Yorumlar