Türkiye - Romanya Play-Off Yarı Finali: İşte muhtemel 11'ler!

A Milli Futbol Takımımız, 24 yıllık Dünya Kupası hasretine son vermek için 2026 FIFA Dünya Kupası yolundaki en kritik sınavına çıkıyor. Vincenzo Montella yönetimindeki 'Bizim Çocuklar', play-off yarı finalinde İstanbul Dolmabahçe’de Mircea Lucescu’nun Romanya’sını konuk ediyor. Türkiye - Romanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? işte Arda Güler, Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu’lu muhtemel 11’ler ve dev maçın tüm detayları...

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası yolundaki en kritik sınavlarından birine çıkıyor. "Bizim Çocuklar", Avrupa Elemeleri Play-Off yarı final mücadelesinde bu akşam İstanbul’da Romanya’yı konuk ediyor. Tüm Türkiye’nin kilitlendiği dev maçta hedef; galip gelerek adını finale yazdırmak ve 2002'den bu yana süren 24 yıllık hasreti dindirmek

RAKİP TANIDIK, HEDEF BÜYÜK!

Romanya’nın başında Türk futbolunu yakından tanıyan efsane isim Mircea Lucescu bulunuyor. Kadrolarında Ianis Hagi, Deian Sorescu ve Valentin Mihaila gibi Süper Lig patentli isimleri barındıran Romanya, Millilerimizin tarihinde en çok maç yaptığı (26 maç) ve en çok gol yediği rakip konumunda.

YOLUN SONU DÜNYA KUPASI: RAKİP KİM OLACAK?

Millilerimiz bu akşam Romanya engelini aşması durumunda, 31 Mart tarihinde Slovakya - Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda final maçına çıkacak. O maçı da kazanan takım, 2026 FIFA Dünya Kupası biletini cebine koyacak.

MONTELLA’NIN FİNAL PLANI: MUHTEMEL 11’LER

Teknik Direktör Vincenzo Montella, kritik maç öncesi stratejisini belirledi. Sakatlığı nedeniyle Aral Şimşir kadrodan çıkarılırken; Merih Demiral ve Zeki Çelik’in durumları maç saatinde yapılacak son kontrollerin ardından netleşecek.

TÜRKİYE MUHTEMEL 11:

Uğurcan; Mert Müldür, Samet (veya Ozan), Abdülkerim, Ferdi; İsmail Yüksek, Orkun Kökçü; Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız; Barış Alper Yılmaz.

ROMANYA MUHTEMEL 11:

Aioani; Ratiu, Ghita, Draguşin, Bancu; Tanase, Screciu, Dragomir; Baiaram, Dennis Man, Birligea.