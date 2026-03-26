Mauro Icardi'den Galatasaray'a büyük şok! İhtar gönderdi...
Galatasaray’ın yıldız golcüsü Mauro Icardi yaptığı hamle ile şaşkınlık yarattı. Parasını alamadığı gerekçesiyle Icardi yasal girişimde bulunarak kulübe ihtar gönderdi..
Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre, Arjantinli futbolcu imaj haklarının ödenmemesinden dolayı sarı-kırmızılı kulübe ihtarname gönderdi.
Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 33 yaşındaki kaptanın bu adımı hem tepki topladı hem de şaşkınlık yarattı.
Galatasaray ile 2 sene önce 3 yıllık kontrat yapan ve 6 milyon euroluk garanti ücretinin yanı sıra 4 milyon euro da imaj haklarından dolayı kazanç sağlayan Icardi, kendisine yapılmayan ödeme için yasal yollara başvurdu.