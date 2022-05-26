Türkiye Kupası'nın sahibi Kayserispor'u uzatmada deviren Sivasspor oldu

TÜRKİYE Kupası finalinde Sivasspor, normal süresi 1-1 sona eren mücadelenin uzatma bölümünde Kayserispor'u 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi biletini de aldı.

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Türkiye Kupası final maçında Kayserispor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 biten ve uzatmalara giden müsabakayı 3-2 kazanan Sivasspor kupayı kaldıran taraf oldu.

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan finalde Sivasspor'a zaferi getiren goller Appindangoye (60), Gradel (95) ve Konate'den (113) geldi. Kayserispor'un sayılarını ise Ramazan Civelek (33) ve İlhan Parlak (107) kaydetti.

Rıza Çalımbay'ın ekibi bu sonuçla Türkiye'yi 2022-23 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde temsil etmeye hak kazandı. Sivasspor, Avrupa Ligi'ne play-off turundan giriş yapacak.

Sivasspor kupayı ilk kez kazandı

Sivasspor, tarihindeki ilk Türkiye Kupası şampiyonluğunu tattı. Türkiye Kupası'nda bu sezona dek en fazla yarı finale kadar yükselme başarısı gösteren Sivas temsilcisi ilk kez çıktığı finalden galip ayrıldı.