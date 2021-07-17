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Türkiye 17 Temmuz 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 17 Temmuz 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 234 bin 161 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 7 bin 666 kişinin testi pozitif çıktı, 38 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 62 milyon 816 bin 975'e yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 17 Temmuz 2021 Cumartesi günü verilerine göre; Türkiye'de son 24 saatte 234 bin 161 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 7 bin 666 kişinin testi pozitif çıktı, 38 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 5 bin 490 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 62.61, ikinci doz aşı yapılanların oranı da yüzde 32.79 olarak kayda geçti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 38 milyon 860 bin 587'si birinci doz, 20 milyon 351 bin 388'i ikinci doz, 3 milyon 605 bini üçüncü doz olmak üzere toplam 62 milyon 816 bin 975'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Bayrama az kaldı. Bayram öncesi 18 yaş ve üzeri nüfusun en az bir doz aşı olması hedefimiz için gayret edelim. Aşı ile salgını gündemden çıkaralım" değerlendirmesinde bulundu.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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