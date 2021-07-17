CDC Direktörü koronavirüs salgını ile ilgili kötü haberi duyurdu

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Dr. Rochelle Walensky, ABD'de geçtiğimiz günlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümler ve hastane yatışlarının çoğunlukla aşılanmamış kişilerde görüldüğünü belirterek, "Kovid-19 salgını, aşılanmayanların salgını haline geliyor" dedi.

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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin son verileri görüşmek üzere toplandı.

CDC Direktörü Dr. Rochelle Walensky, yaptığı açıklamada, ABD'de geçtiğimiz hafta vaka sayısının yaklaşık yüzde 70, Kovid-19 kaynaklı ölümlerin yüzde 26 ve hastane başvurularının yüzde 36 arttığını belirtti.

Kovid-19 kaynaklı ölümler ve hastane yatışlarının çoğunlukla aşılanmamış kişilerde görüldüğünü kaydeden Walensky, "Kovid-19 salgını, aşılanmayanların salgını haline geliyor" dedi.

Beyaz Saray Kovid-19 Koordinatörü Jeff Zients de salgının ağırlıklı olarak aşılanmayanları tehdit ettiğini söyleyerek aşılama oranlarının düşük olduğu bölgelerdeki yayılma nedeniyle önümüzdeki haftalarda vaka sayısının artmasını beklediklerini ifade etti.

Maske zorunluluğu geri geldi

ABD'de aşılamalara rağmen vaka sayılarındaki artışın önüne geçilememesi en kalabalık nüfuslu eyalet olan Kaliforniya'da 15 Haziran'da başlayan tam açılma sürecini de sekteye uğrattı.

Eyalete bağlı Los Angeles kentinde kapalı alanda maske takma kuralı geri getirildi.

Kişilerin aşılanmış ya da aşılanmamış olması fark etmeksizin kapalı alanlarda maske takması zorunlu olacak.