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Olay yeri Kayseri! Dilencinin üzerinden 1025 lira çıktı

Olay yeri Kayseri! Dilencinin üzerinden 1025 lira çıktı

KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerinin yaptığı denetimlerde dilencilik yaparken yakalanan bir şahsın üzerinden bin 25 TL para çıktı.

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Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, yaklaşan Kurban Bayramı’nı fırsat bilip insanların manevi ve dinî duygularını istismar ederek dilencilik yapan şahıslara yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Kent genelinde zabıta ekiplerinin yapmış olduğu denetimlerde Cami Kebir Mahallesi, Cami Kebir Cami önünde camiden çıkan vatandaşların duygularını istismar ederek dilencilik yapan kadın yakalandı.

Dilencinin yapılan üst aramasında toplam bin 25 TL para çıkarken, üzerinden çıkan para kamuya aktarılmak üzere tutanak karşılığı müsadere edildi. Ayrıca dilenci kadın, 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 33. maddesi gereği ‘İdari Yaptırım Karar Tutanağı’ düzenlenerek bölgeden uzaklaştırıldı.

Zabıta Daire Başkanlığınca vatandaşlardan duygu istismarı yapan dilencilere itibar edilmemesi uyarısı yapılarak, “Vatandaşlarımızın sağlık esenlik huzur ve kamu düzenini sağlamak amacıyla denetimlerimiz aralıksız olarak devam edecektir” denildi.

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