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İngiltere Sağlık Bakanı Javi koronavirüse yakalandı! Aşılarını da olmuştu!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İngiltere Sağlık Bakanı Javi koronavirüse yakalandı! Aşılarını da olmuştu!

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

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Javid, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bu sabah Kovid-19 test sonucum pozitif çıktı. PCR sonucumu bekliyorum ama çok şükür ki aşılarımı oldum ve belirtiler hafif." açıklamasında bulundu.

Bakan Javid, henüz Kovid-19 aşılarını yaptırmayanlara, aşı olmaları çağrısında bulundu.

İngiltere'de dün 51 bin 870 Kovid-19 vakasının tespit edilmesiyle 15 Ocak'tan bu yana en yüksek günlük vaka sayısı görülmüştü.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede Kovid-19 vakalarının oldukça hızlı yükseldiğine ve hastaneye başvurularda da artış olduğuna dikkati çekerek "Bu salgın bitmekten çok uzak ve 19 Temmuz'a kadar günde 50 bin vaka görebiliriz." ifadesini kullanmıştı.

İngiliz hükümetinin Sağlık Danışmanı Chris Whitty de Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatış sayılarının haftalar içinde "oldukça korkutucu" seviyelere ulaşabileceği uyarısında bulunmuştu.

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