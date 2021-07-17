Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'da müjde: Eli boş gelmedik

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ak Parti Erzurum Genişletilmiş İl Danışma Toplantısına katıldı. Erdoğan Erzurumlular'a yatırım müjdeleri açıkladı.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Erzurum Genişletilmiş İl Danışma Toplantısına katıldı. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Erzurum'a son olarak 31 Mart seçimlerinden bir ay önce gelmiştik. O gün o soğuğa rağmen aramızdaki dayanışmayı perçinlemiştik. Bizi yarı yolda bırakmayan Erzurum 31 Mart'ta da geleceği bozmayarak adeta sandıkları patlatmıştı.

Erzurum'la olan muhabbetimize montaj diyerek çamur atanlar seçimlerde bir kez daha hezimete uğradı. İşte Erzurum'un anaları dağ taş demedi neticeyi aldı.

Pazartesi günü KKTC'ye gideceğiz. Kurban Bayramı'nı Kıbrıs Türk halkı ile idrak edeceğiz.

Eli boş gelmedik

Erzurum'a gelirken yine elimiz boş gelmedik. Bugün gerçekleştireceğimiz toplu açılış töreninde 9.5 milyar lirayı bulan projeleri Erzurum'un istifadesine sunacağız.

AK Parti kalesinde gedik açma gayretlerinin akamete uğraması, 2023'le ilgili siyasi mühendisliklerin çöpe atılması, ilkelerimiz etrafında vereceğimiz mücadeleye bağlıdır.