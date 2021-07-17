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Niğde'de göçmen akını! Valilikten açıklama geldi

Niğde'de göçmen akını! Valilikten açıklama geldi

Niğde Valiliği 100 göçmenin görüntülendiği o görüntülere ilişkin açıklama yaparak yakalandıklarını söyledi.

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Niğde Valiliği yaptığı açıklamada "Ankara-Niğde Otoyolu Hasaköy Mevkii civarında yaklaşık “100” düzensiz göçmenin bulunduğu ihbarı üzerine ilimiz Jandarma Komutanlığı görevlilerince söz konusu şahıslara yönelik yakalama çalışmalarına başlandı. Şahısları bölgeye getiren TIR'ın sahibi gözaltına alınmış, olayla ilgili soruşturma başlatıldı" ifadelerini kullandı.

İşte Niğde Valiliği'nden yapılan açıklama:

16.07.2021 günü ilimiz Ankara-Niğde Otoyolu Hasaköy Mevkii civarında yaklaşık “100” düzensiz göçmenin bulunduğu ihbarı üzerine ilimiz Jandarma Komutanlığı görevlilerince söz konusu şahıslara yönelik yakalama çalışmalarına başlandı. Şu ana kadar “74” düzensiz göçmen yakalanmış ve işlemleri İl Göç İdaresi Müdürlüğümüzce sürdürülmektedir. Arazide ve çevre köylerde olduğu değerlendirilen geri kalan düzensiz göçmenleri yakalama çalışmaları devam etmektedir. Şahısları bölgeye getiren TIR'ın sahibi gözaltına alınmış, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Gelişmeler ile ilgili kamuoyuna bilgi verilecektir.

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