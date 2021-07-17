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Türkiye'de en yaygın kullanılan soyadlar belli oldu! İlk üç sırada Yılmaz, Kaya ve Demir var

Türkiye'de en yaygın kullanılan soyadlar belli oldu! İlk üç sırada Yılmaz, Kaya ve Demir var

TÜRKİYE genelinde en yaygın kullanılan soyadlar belli oldu. Buna göre Yılmaz soyadlı 1 milyon 580 bin 313, Kaya soyadlı 1 milyon 154 bin 158, Demir soyadlı 1 milyon 105 bin 381 kişi bulunuyor.

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Türkiye genelinde en yaygın kullanılan soyadlarının ilk üç sırasında Yılmaz, Kaya ve Demir yer alıyor.

AA muhabirinin İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, 1 milyon 580 bin 313 kişinin taşıdığı "Yılmaz" Türkiye'de en çok kullanılan soyadı oldu.

"Yılmaz" soyadını sırasıyla "Kaya" ve "Demir" takip etti. İkinci sıradaki Kaya soyadını 1 milyon 154 bin 158 kişi, üçüncü sıradaki Demir soyadını ise 1 milyon 105 bin 381 kişi kullanıyor.

En çok bulunan diğer soyadları ise Çelik, Şahin, Yıldız, Yıldırım, Öztürk, Aydın ve Özdemir olarak kayıtlarda dikkati çekiyor.

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