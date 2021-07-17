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Bağcılar'da çocuk tacizcisine okkalı meydan dayağı

Bağcılar'da çocuk tacizcisine okkalı meydan dayağı

Bağcılar’da çocukları taciz ettiği iddia edilen bir kişiye vatandaşlar tarafından meydan dayağı atıldı. Araya giren vatandaşlar tarafından bina boşluğuna alınıp linç edilmekten son anda kurtulan adam polis ekiplerine teslim edildi.

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Bağcılar’da çocukları taciz ettiği iddia edilen bir kişiye vatandaşlar tarafından meydan dayağı atıldı. Araya giren vatandaşlar tarafından bina boşluğuna alınıp linç edilmekten son anda kurtulan adam polis ekiplerine teslim edildi.
Bağcılar’da taciz iddiasına meydan dayağı - Tıkla İzle
Olay, dün gece saatlerinde Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi 512 Sokak üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre erkek kuaföründe çırak olarak çalışan iki erkek çocuğu, aynı mahallede ikamet eden bir kişi tarafından tacize uğradıklarını söyledi.

Taciz olaylarını gerçekleştirdiği iddia edilen adam kuaför dükkanına geldiği sırada saldırıya uğradı. Çocukların aileleri ve vatandaşlar tarafından taciz şüphelisine meydan dayağı atıldı.

Araya giren vatandaşlar tarafından bina boşluğuna alınan şüpheli linç edilmekten son anda kurtarılırken polise teslim edildi.

“Korkunç bir durum”

Olayın görgü tanıklarından Murat Ay, “Biz burada arkadaşlarımızla çay içiyorduk küçük kardeşimizin bir gün öncesinden taciz edildiğini duyduk, küçük kardeşimiz geldi olayı bize anlattı. Abi bir adam bizi eliyle taciz ediyor, sıkıştırıyor masaj yaptırıyor elimizi okşuyor dedi. Daha sonrasın da çocuktur seviyordur diye düşündük mahrem yerlerine dokunduğunu duyunca tuhafımıza gitti açıkçası. Kaçta çıktığımızı sordu saat 22.00'da çıkıyorum deyince gezelim mi seninle demiş, bende babam kızar deyince babandan gizli görüşelim mi demiş çocuklara. Bizde araştırdık adam buraya geldi baktık adam linç edilecek olaylar çıkacak sağduyulu şekilde elimizden geldiğince adamı da kenara çektik. Vatandaşlar vardı polislere yardımcı olduk. Emniyet güçlerine tacizci arkadaşı teslim ettik hepimizin çoluğu çocuğu var. Devletimizin, emniyet güçlerimizin bu konuya duyarlı olmasını istiyorum” dedi.

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