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Hacı adayları Kabe'de ilk tavaflarını yaptı

Hacı adayları Kabe'de ilk tavaflarını yaptı

Pandemi nedeniyle bu yıl da ülke dışından hac için girişlerin yaşandığı Suudi Arabistan'da hacı adayları ilk tavafı gerçekleştirdi. Hacılar yarın Mina'ya hareket edecek.

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Hac ibadeti için bu sene yurt dışından 45 bin Suudi Arabistan'dan ise 15 bin olmak üzere toplam 60 bin hacı kabul edeceğini açıklayan Suudi Arabistan Hac Bakanlığı, bu yıl da sadece ülke içindeki hacı adayların kabul edileceğini duyurmuştu. 

Mescid-i Haram'a giren hacı adayları Kabe'de ilk tavaflarını yaptı. Farklı kapılardan girişlerin düzenlendiği Kabe'de hacıların tavaf yaparken sosyal mesafeye uymaları sağlandı. 

Haremeyn İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, kudüm (ilk) tavaflarını yapan hacı adaylarının daha sonra "Terviye günü" olarak adlandırılan hicri takvime göre zilhicce ayının 8'inci günü (yarın) Hazreti Muhammed'in sünnetini yerine getirmek üzere Mina'ya hareket edeceği ifade edildi.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yer alan haberde de hacı adaylarının Mescid-i Haram'a giriş çıkışlarını düzenleyen tedbirlerin alındığı, her 20 hacı adayı için bir sağlık görevlisinin tahsis edildiği ve tavaf için Kabe'nin etrafında belirli aralıklarla 25 yürüme güzergahı hazırlandığı belirtildi.

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