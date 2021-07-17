Kulüpler Birliğinden Kemal Kılıçdaroğlu'na sert cevap

Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaşımının ardından futbol dışı kurum ve kuruluşların futbolla ilgili görüş bildirmesinin konuyu farklı yerlere taşıdığı uyarısında bulundu.

Abone ol

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfının bazı isteklerinin yer aldığı mektubu Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) göndermesini fırsat bilerek yayıncı kuruluş üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

Twitter hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "TFF yönetimine ve Katarlı Bein'in satın aldığı Digiturk'e takımlarımızın haklı isyanı devam ediyor. İktidarın Katarlı ortaklarıyla dokunup bozmadığı hangi değerimiz kaldı? Takımlarımızın ve Türk futbolunun yanındayım, mücadelelerine elimden gelen desteği vereceğim" ifadelerinde bulundu.

Kulüpler Birliğinden Kılıçdaroğlu'na tepki

Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı, futbol dışı kurum ve kuruluşların futbolla ilgili görüş bildirmesinin konuyu farklı yerlere taşıdığı uyarısında bulundu.

Vakfın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulüpler Birliği Vakfı olarak futbol ile alakalı problemlerimizi ilgili paydaşlarla çözme gayretiyle hareket etmekteyiz. Bugün geldiğimiz noktada futbol dışı kurum ve kuruluşların futbolla alakalı görüş bildirmeleri konuyu farklı yerlere taşımaktadır ve bu durumu sorunlarımızın çözümüne yönelik faydalı bir davranış olarak görmemekteyiz" denildi.

Açıklamada futbolun problemlerinin yine futbolun paydaşları tarafından çözülmesi gerektiği vurgulandı.