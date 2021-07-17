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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rize afet bölgesi ilan edilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rize afet bölgesi ilan edilecek

Erzurum'da toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, selin vurduğu yerlerin afet bölgesi ilan edileceğini duyurdu. Erdoğan "Yapacağımız ilk kabine toplantısında bunu teminat altına alacağız" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da toplu açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Erzurum'dan ülkesine ve vatanına daha sıkı şekilde sahip çıkmasını bekliyoruz. Biz eser ve hizmet siyaseti ile ülkemizi yönetiyoruz. 

"Hangi ittifakı kurarlarsa kursunlar..."

Boş teneke gibi gürültü çıkarmanın, yalan siyaseti yapmak üzerine ülkede hiçbir sözü olmayanlar hangi ittifakı kurarsa kursunlar milletten karşılık bulamazlar.

"Sizlerden 2023 için şimdiden destek istiyoruz"

Bu ülkede demokrasiyi güçlendirmek, hak ve özgürlükleri genişletmek, refahı artırmak için hangi adımlar gerekiyorsa attık. Ben hanım kardeşlerimizden, gençlerimizden kapı kapı dolaşmalarını istiyorum. Terör örgütlerinden medet uman varsa varsın kaçınılmaz akıbetlerini beklemeye devam etsin. Sizlerden 2023 için şimdiden destek istiyoruz. Türkiye'nin dünkü sorunlarının çözümü bizdeydi neticeyi biz aldık, yarınki sorunlarının çözümü de bizdedir.

"Afet bölgesi ilan edilecek"

Rize'de büyük felaketi yaşadık. Rize'den bakan arkadaşlarımın oraların afet bölgesi ilan edilmesi noktasında bir beklentileri oldu. Buradan oraların yapılacak çalışma ile afet bölgesi ilan edilmesi haberini kendilerini verelim dedik. O bölgeler afet bölgeler olacak yapacağımız ilk kabine toplantısında bunu teminat altına alacağız. Ölenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. "

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