AK Partili Hamza Dağ'dan Tunç Soyer'e 15 Temmuz tepkisi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, kısa bir süre önce Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve Cumhuriyet Halk Partisinden (CHP) bazı yöneticilerin katıldığı mitingde yer alan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 15 Temmuz etkinliklerine katılmamasına dikkati çekti.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişiminin ardından 5 yıl geçmesine rağmen Cumhuriyet Halk Partisinden (CHP), İYİ Parti ve Halkların Demokratik Partisinin (HDP) Türk milletinin kahramanlığını, destanını itibarsızlaştırmaya çalıştığına vurgu yaptı.

İki gün önce Türkiye'nin tamamında kutlanan etkinliklerde vatandaşların 5 yıl önce yaşadığı duyguları hissettiğini gözlemlediklerini belirten Dağ, muhalefetin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlamalarına katılmadığının altını çizdi.

Bu konunun üzerinde durulması gerektiğini savunan Dağ, "Meclisteki partilerin tamamı davet edilmesine rağmen Türkiye Büyük Millet Meclisindeki (TBMM) etkinliğe muhalefetin katılmamış olması manidar. Ben İzmirliyim. Yani İzmir'den bir mesaj vermek gerekirse bir hafta önce burada Cumhuriyet Halk Partisi il yönetimi, bazı milletvekilleri ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük talebinde bulunulan mitinge katılım sağlarken bir hafta sonra valiliğin önünde tüm siyasi partilerin ve İzmirlilerin davet edildiği, binlerce insanın da meydanda olduğu Konak Meydanı'ndaki etkinliğe katılmıyor" ifadelerini kullandı.

"CHP'nin üst yönetimi ne yazık ki HDP'nin kucağında"

CHP'ye, "Siz FETÖ ve PKK'ya destek veriyorsunuz" şeklinde eleştiri getirdiklerinde, "Bizim PKK’yla ne alakamız var?" diye tepki gösteren ana muhalefet yöneticilerinin bunu kabul etmediğini anımsatan Dağ, şöyle devam etti:

"Şu anda Cumhuriyet Halk Partisinin üst yönetimi ne yazık ki HDP'nin kucağında ve HDP'nin yanında, HDP'nin koymuş olduğu istikamet doğrultusunda bir siyaset yürütme noktasına gelmiş vaziyette. Yine işte süreçlere baktığınızda söylem ve eylemlerin tamamı FETÖ'nün söylemiş olduğu söylem ve eylemler doğrultusunda giden bir süreç var. Yani bu ülkenin birliğine ve beraberliğine zarar veren bir süreçtir. Ülkedeki birlik ve beraberliğin inşasında sadece iktidar partisinin değil muhalefetin de bir vazifesi vardır. 15 Temmuz'un o ruhunu kimse sulandırmaya, küçültmeye çalışamaz, çalışmasın. Zaten çalışsa da başarı olamaz. O gün gençler, gazi ve şehit olanlar; iman ruhuyla, bayrak sevdasıyla o meydanlara çıktı. Ve sokaklarda tanklar görüldüğü andan itibaren insanlar akın akın sokaklara çıkmaya başladı. Bu ruhu sulandıramazsınız. Hangi niyetle, hangi amaçla bunu yapıyorsunuz? İşin doğrusu anlamakta, algılamakta bu toprakların bir çocuğu olarak anlamakta zorlanıyorum. Eğer siz bu ruhu sulandırmak noktasında bir fikriyata sahipseniz bu topraklardan bir şey elde etmemişsiniz demektir."