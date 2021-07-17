Acil 300 bin kişilik garson ve komi arayışı başladı

Restoranlar ve kafeler acil 300 bin kişilik garson ve komi arayışına başladı. Sektörde 6-7 bin lira maaşla çalışacak personel aranıyor. Hatta arkadaşını çalışmak için getirene iş verenler tarafından 1500 liralık prim veriliyor.

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Restoranlar ve kafeler eleman bulamıyor. Pandemide memleketine gidenler dönmeyince 1 Temmuz'da normalleşen sektörde eleman açığı baş gösterdi. Başta komi ve garson olmak üzere 300 bin kişi aranıyor.

Pandemiden en çok etkilenen sektörlerden olan restoran ve kafeler 1 Temmuz'da normal çalışma dönemine geçerken bu kez de eleman bulmakta sorun yaşıyor. Daha önce 2 milyon kişinin çalıştığı sektörde 300 bin eleman ihtiyacı var.

Bir restoranın grup başkanı olan Hüseyin Aymutlu, sektörün kısa çalışma ödeneğinden yararlandığını ve pek çok çalışanın memleketine gittiğini belirterek, "Şu anda restoran, kafe ve büfeler açılsa da bir belirsizlik var. Bu nedenle memlekete gidenler dönmek istemiyor. Farklı sektöre geçenler de oldu. Sektör olarak eleman sıkıntısı yaşıyoruz. Her pozisyonda en az 300 bin kişiye ihtiyaç var" dedi.

"Arkadaşını getirene 1500 lira prim "

Şu anda sektörde herkesin eleman aradığını dile getiren Aymutlu, şunları söyledi:

"Bizim 450 kişiye ihtiyacımız var. Eleman bulana prim veriyoruz. 'Arkadaşını getir, üç ay çalışsın, 1500 TL verelim' diyoruz. En çok garson ve komiye ihtiyaç var. Pandemiye 2000 çalışanla girdik, 1600'ü geri döndü, 400'ü bir yerlere gitti. Şu anda tekrar 400'ün 200'ünü yerine koyduk. 200-300'ü daha geri koymaya çalışıyoruz. Yeni açılacak şubelerimizle birlikte ihtiyacımız 400'ü geçiyor. Şu anda bütün enerjimizi eleman bulmaya ve yetiştirmeye harcıyoruz."

Maaşlara yüzde 20 zam yaptıklarını belirten Hüseyin Aymutlu, sezonda Bodrum'da bir garsonun bahşişlerle birlikte 6-7 bin lira, kominin ise 4 bin lira kazanabildiğini söyledi.