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İçişleri Bakanlığı: 5 PKK'lı terörist daha teslim oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İçişleri Bakanlığı: 5 PKK'lı terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'da çözülmenin devam ettiğini, 5 örgüt mensubunun daha ikna yoluyla teslim olduğunu duyurdu. 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 107'ye yükseldi.

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İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan 5 terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre teslim olan teröristlerin 2009-2015'te terör örgütüne katıldığı; Irak, İran ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

İkna çalışmaları sonucu bu yıl teslim olan örgüt mensubu sayısı 107'ye yükseldi.

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