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Savcı Sayan: Terör olmasaydı 40 yılda 40 defa çağ atlamıştık

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Savcı Sayan: Terör olmasaydı 40 yılda 40 defa çağ atlamıştık

AĞRI Belediye Başkanı Savcı Sayan, vatandaşlara teröre karşı tek yürek olmalarını ve bölgenin kalkınması için teröre hep birlikte 'dur' deme çağrısında bulundu.

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AĞRI Belediye Başkanı Savcı Sayan, terör örgütü PKK yüzünden bölgenin kalkınamadığı söyleyerek vatandaşlara teröre karşı tek yürek olma çağrısında bulundu.

Bölgede terörün bitmesi halinde yüzlerce yatırımın yapılacağını söyleyen Başkan Sayan, işin ucunda ölümde olsa teröre karşı seslerini yükselteceklerini vurguladı.

"PKK'ya ve onu kullanan dış devletlere hep birlikte başkaldıralım"

PKK'nın 40 yıldır bölgede yapılacak yatırımlara engel olduğunu belirten Belediye Başkanı Savcı Sayan, "Hani bizim dedelerimiz Ermenileri kovalarken yüksek seslerle, 'Bu vatanı sahipsiz mi gördünüz?' diye bağırıyorlardı ya onların torunları olduğumuzu hissettirerek hep birlikte Ağrı Dağı kadar yüksek bir sesle şu PKK terör örgütüne 'yeter' diyelim. Ne olur arkadaşlar 'yeter' diyelim. Harcanan barut parasıyla, kurşun parasıyla, teröre harcanan paralarla 150 tane güzel tesis yaparız. 10 tane mahalle kurarız. Ne olursunuz, yalvarıyorum size korkmayın. Bu işin ucunda ölüm de olsa hep birlikte Ağrı'dan başlayarak bu terör örgütüne, bu PKK'ya ve onu kullanan dış devletlere Ağrı'dan hep birlikte başkaldıralım. Siz bunu yapın, gerisini bana bırakın. Görün bakalım ben size ne yatırılar getireceğim. Biz Kürt'üz diye ayrımcılık yapılıyorsa bana söyleyin. Ben gider bunu Cumhurbaşkanımıza anlatırım. Onun bu konuda ne kadar hassas olduğunu biliyorum. Ama bu terör 40 yıldır burada yatırımın yapılmasına engel oldu. Kepçeleri yaktı, bizim köy yollarında çalışan iş makinalarını yaktı. Gençlerimizin mühendis, doktor, avukat olmasını engelledi. Binlerce ailede yara bıraktı, binlerce annenin yüreğini dağladı. Eğer onlar olmasaydı 40 yılda 40 defa çağ atlamıştık" ifadelerine yer verdi.

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