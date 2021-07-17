AK Partili Mahir Ünal'dan erken seçim çağrılarına yanıt

Muhalefetin erken seçim çağrılarını değerlendiren AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, ''Erken seçim söz konusu değil" diyerek seçimlerin zamanında yani Haziran 2023'te yapılacağını söyledi.

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AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, muhalefetin erken seçim çağrılarına yanıt verdi.

Mahir Ünal, "Cumhurbaşkanımız her seferinde altını çizerek seçimin Haziran 2023’te zamanında yapılacağını ifade ediyor. Şimdi AK Partinin sahada faaliyetleri üzerinden erken seçim iddiası son derece yanlış. Çünkü AK Parti seçimden seçime sahada olan bir siyasi hareket değil. AK Parti sürekli olarak halkla ilişki içerisinde olan, seçmeniyle ilişki içerisinde olan, gençlik kollarıyla, kadın kollarıyla, ana kademesiyle sürekli sahada olan bir siyasi hareket. Dolayısıyla AK Partinin saha çalışmaları üzerinden bir erken seçim beklentisi son derece yanlış.

"Türkiye'de erken seçim söz konusu değil'"

AK Partinin 19 yıldan beri iktidarda olmasının temel sebebi son derece dinamik canlı bir teşkilat yapısı ve saha çalışmasının olması. Muhalefetin erken seçim söyleminin genel sebebi maalesef Türkiye'nin her şeyden çok ihtiyaç duyduğu güven ve istikrar ortamı. Hele hele pandemiyle beraber bütün dünyada ortaya çıkan istikrar ve güven ihtiyacını erken seçim tartışmaları üzerinden adeta baltalamak. Yoksa Türkiye'de erken seçim söz konusu değil.''