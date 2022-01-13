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Türkiye 13 Ocak 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 13 Ocak 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 410 bin 116 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 75 bin 564 kişinin testi pozitif çıktı, 153 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 138 milyon 326 bin 318'e yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 13 Ocak 2022 Perrşembe günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 410 bin 116 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 75 bin 564 kişinin testi pozitif çıktı, 153 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 51 bin 675 oldu.

Bakan Fahrettin Koca'dan açıklama

Bakan Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu paylaştığı Twitter mesajın şu ifadelere yer verdi:

Omicron varyantı ülkemizde de baskın varyant haline geldi. Vaka sayıları bir önceki aya oranla yaklaşık 4 kat arttı. Fakat salgının ilk dönemlerine kıyasla, enfekte olanların çok daha düşük bir oranı hastaneye yatıyor. Tedbir önemli bir zorunluluk. Temkinli ve tedbirli olalım.

2 doz aşılamada ilk sırada Osmaniye var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 88,3 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa’da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 60,7 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

DÜNKÜ VERİLERİ;

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