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Ali Babacan'dan şartlı ittifak açıklaması

Ali Babacan'dan şartlı ittifak açıklaması

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Millet İttifakı'nda yer alıp almamaları konusunda beyanatta bulundu.

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DEVA Partisinin Millet İttifakı'nda olup olmayacağı merak konusu olurken DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan konuya ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi.

Parlamenter sistem için mutabakatın an itibariyle sağlanması koşuluyla Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra 6 ay içerisinde parlamenter sisteme geçişin sağlanabileceğini dile getiren Ali Babacan, "İlk hedef parlamenter sistemle ilgili ortak metnin imzalanıp, altı parti tarafından ortak bir hedef olarak belirlenmesidir" dedi.

"Şu an bir adım geride duruyoruz"

Daha sonra geçiş süreci için yol haritasının çalışılması gerektiğini vurgulayan Babacan, "Biz arzu ediyoruz ki geçiş sürecinde de tam mutabakat sağlayalım. Eğer geçiş sürecinde tam bir mutabakat sağlarsak o zaman bizim ittifakta yer alıp almamamızla ilgili kararımız kolaylaşır. Şu an bir adım geride duruyoruz. İzliyoruz, katkı veriyoruz" açıklamasında bulundu

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