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Rusya'dan Ukrayna sınırına 10 bin asker! NATO'yu takmadı

Rusya'dan Ukrayna sınırına 10 bin asker! NATO'yu takmadı

RUSYA'da 10 binden fazla askeri personelin katılımıyla çeşitli bölgelerde tatbikat için düğmeye basıldı. NATO, Ukrayna'ya olası saldırı konusunda Rusya'yı, "Bedelini ödersin" diyerek tehdit etmişti.

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RUSYA Savunma Bakanlığı, Ukrayna sınırı yakınlarında tatbikat gerçekleştiriyor. Rusya Savunma Bakanlığına bağlı Güney Askeri Bölgesi'nden yapılan yazılı açıklamada ülkenin güneyindeki çok sayıdaki eğitim sahasındaki tatbikata motorlu tüfek taburlarının yanı sıra Karadeniz ve Hazar filolarından askeri birimlerin de katıldığı belirtildi.

10 binden fazla asker katılıyor

Açıklamada, "10 binden fazla askeri personelin katılımıyla Volgograd, Astrahan, Stavropol, Rostov ve Krasnodar bölgelerinde tatbikatlar yapılacak. Taktik grupları, askeri topçu bataryalarına karşı koyma, havacılık ve keskin nişancılık dahil olmak üzere çeşitli keşif ve saldırı sistemlerinin bir parçası olarak yeni taktik operasyon yöntemlerinde uzmanlaşacak" ifadesi kullanıldı.

Rusya-Ukrayna sınırında yeniden hareketlilik başlarken önceki gün Brüksel'deki NATO karargahında toplantı yapılmış, toplantı sonrası konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Rusya saldırırsa çok büyük bedeller öder. Rusya bir sonraki görüşme için tarih vermeyi kabul etmedi. Birden fazla toplantı yapalım teklifinde bulundum. NATO'ya cevap vermek için zamana ihtiyaçları olduklarını belirttiler. Biz masaya oturmaya hazırız. Rusya'nın da hazır olmasını umuyoruz" demişti.

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