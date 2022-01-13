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Yoğun kar yağışı etkili oluyor!Okullar yarın tatil edildi

Yoğun kar yağışı etkili oluyor!Okullar yarın tatil edildi

KARS Valiliği, kentte etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yarın yüz yüze eğitime ara verileceğini açıkladı.

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 Kars'ta, yoğun kar yağışı nedeniyle yarın okulların tatil edildiği, kamuda çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı açıklandı.

Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz geneli ve ilçelerimizde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitim-öğretime 14.01.2022 Cuma günü (1) gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl ve engelliler ile hamile personelimiz de idari izinli sayılacaktır" denildi. 

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