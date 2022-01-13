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DEVA Partisi'ne FETÖ şoku! Kastamonu İl Başkanı Mustafa Günaydın gözaltına alındı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
DEVA Partisi'ne FETÖ şoku! Kastamonu İl Başkanı Mustafa Günaydın gözaltına alındı

Silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin yeniden yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı Mustafa Günaydı, Antalya'da gözaltına alındı. Günaydı'nın yurtdışına kaçmaya çalıştığı iddia edildi.

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Kastamonu İl Jandarma Komutanlığının FETÖ/PDY'nin yeniden yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı Mustafa Günaydı'nın Taşköprü ilçesindeki evine operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada Günaydı’ya ait olduğu düşünülen çok sayıda doküman, dijital materyal gibi belgeler ele geçirildi. Evde olmadığı tespit edilen Günaydı, soruşturmayı sürdüren jandarma ekiplerince, yurt dışına kaçmak isterken Antalya'da gözaltına alındı.

Günaydı, ekipler tarafından soruşturmanın yürütüldüğü Kastamonu'ya getiriliyor.

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