Sırp Ortodoks Kilisesi Patriği Peric Priboj'daki olayları şiddetle kınadı

Sırp Ortodoks Kilisesi Patriği Prvoslav Peric, yılbaşı kutlamaları sırasında Sırbistan'ın Sancak bölgesinde bulunan Priboj kentinde Boşnaklara yönelik soykırım çağrısının yapıldığı şarkılar söylenmesini şiddetle kınadığını bildirdi.

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Peric, "Priboj kentinde Müslüman hemşerilerimize yönelik, aşağılayıcı ve tehdit içeren nefret söylemlerinin yaşandığı talihsiz olayları üzüntü ve öfkeyle izliyoruz. Barış, dayanışma ve sevgi bayramı olan Noel gününde, bu tür olayların yaşanmış olması ayrıca üzüntü verici. Müslüman kardeşlerimizi temin ederim ki bu tür nefret söylemlerine her zaman şiddetle karşı çıkacağız." açıklamasını yaptı.

Bu tür eylemlere engel olması gereken gençlerin, nefret söylemlerinde bulunmasının özellikle üzüntü verici olduğunu dile getiren Peric, "Farklı dinlerin ve milletlerin olduğu bir toplumun parçası olarak, kilise rahipleri vaazlarında insanlara barış ve kardeşlik mesajı vermelidir. Din ve millet farklarına bakmaksızın, herkes birbiriyle kardeştir." diye konuştu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Müslümanların yoğunlukta olduğu Sancak bölgesinde yer alan Priboj kentine ziyaretinde birlik ve beraberlik mesajı vermişti.

Vucic, ziyareti sırasında "Sırbistan Devleti, ülkedeki barış ve beraberliğe zarar verenlere karşı merhametli davranmayacak. Sırbistan, Boşnakların da ülkesidir." açıklamasında bulunmuştu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı ayrıca "Boşnakların olmadığı bir Priboj düşünmek mümkün değil. Sorumlular cezasını çekecek. Çocuklarımıza huzur ve birlik içerisinde yaşamayı öğretmeliyiz." ifadesini kullanmıştı.

Priboj kentinde yılbaşı gecesi bazı polis memurlarının da katıldığı bir kutlamada, Boşnakların yoğun olarak yaşadığı Sancak bölgesinin Seniçe ve Yeni Pazar şehirleri için "Ey Seniçe, yeni Srebrenitsa, ey Pazar, yeni Vukovar" ifadelerini içeren şarkılar söylenmiş ve görüntüler sosyal medyaya sızmıştı.