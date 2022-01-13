Avrupa'da Euro bölgesinde enflasyon şoku! 'Geçici olmayabilir' açıklaması

Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, Euro Bölgesi enflasyonunun daha önce tahmin edildiği gibi geçici olmayabileceğini söyledi.

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UBS'in bir etkinliğinde konuşan Luis de Guindos enflasyonun birkaç ay önce öngörüldüğü gibi geçici olmayacağını ifade etti.

Gelecek 12 ay için enflasyon riskinin yukarı yönlü olduğunu belirten Guindos enerji maliyetlerinin yüksek kalacağını, arz kaynaklı sıkıntıların da fiyatlara yukarı yönlü baskı yapmaya devam edeceğini söyledi.

Guindos Omikron varyantının büyüme görünümünü önemli ölçüde değiştirmeyeceğini de sözlerine ekledi.

Enflasyon yüzde 5'e yükselmişti

Euro Bölgesi'nde enflasyon geçen ay yüzde 5'e yükselerek rekor kırmıştı. Ancak Avrupa Merkez Bankası'nın 2023 ve 2024 enflasyon hedefi yüzde 2'nin altında.

Bazı politika yapıcılar ise enflasyon konusunda daha şüpheci ve hedefin üzerinde kalmaya devam edeceğini öngörüyor.