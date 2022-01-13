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Kanada'da aşı karşıtı babanın çocuğunu görme hakkını aldılar

Kanada'da aşı karşıtı babanın çocuğunu görme hakkını aldılar

Corona virüsü vaka ve can kaybı sayılarının hızla arttığı Kanada'nın Quebec eyaletinde bir mahkeme, corona virüsü aşısı karşıtı babanın, Covid-19 aşısı yaptırmadığı gerekçesiyle 12 yaşındaki çocuğunu görmesini askıya aldı.

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Kanada'da mahkeme, babanın aşı yaptırmadığı sürece çocuğu görmesinin Şubat ayına kadar yasaklanmasına karar verdi. Son zamanlarda giderek artan Covid-19 vakaları nedeniyle çocuğun, aşısı olmayan babayla temas kurmasının tehlikeli olacağı belirtildi.

Kanada mahkemesi tarafından alınan bu kararın, bir ebeveyni aşı olmaya zorlayarak çocuğunu görme hakkının elinden alındığı ilk karar olduğunu belirtti.

Kanada’da Covid-19 nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı Quebec eyaletinde, bu hafta itibariyle Covid-19 aşısı yaptırmayan vatandaşlara vergi uygulanacağı açıklanmıştı. Quebec eyaletinde yaşayanların yüzde 90'ı aşılanmış durumda.

Hakim Sebastien Vaillancourt, normalde bu tür kararlarda çocuğun babasını görmesi yönünde karar verildiğine dikkat çekerken, babanın corona virüsü aşısı ile ilgili komplo teorileri ortaya atarak sosyal medyada yaydığını ve babanın corona virüsü kurallarına uymadığını gerekçe göstererek bu kararı verdiğini söyledi.

Şubat ayında mahkemenin tekrar toplanacağı da kayıtlara geçti.

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