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Galatasaraylı futbolcu trafik kazası geçirdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Galatasaraylı futbolcu trafik kazası geçirdi

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Marcao Teixeira, trafik kazası geçirdi. Teixeira kazayı yara almadan atlattı

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Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Marcao Teixeira, trafik kazası geçirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten alınan bilgiye göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmandan sonra evine giden Brezilyalı futbolcunun aracına arkadan başka bir araç çarptı.

Marcao'nun yara almadığı kazada aracında hasar meydana geldi.

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