Marmaray'da intihar! Kendini raylara atan kadın hayatını kaybetti: Seferler durdu

MARMARAY Tuzla istasyonunda raylara atlayarak trenin altına kalan bir kadın şahıs hayatını kaybetti. Olay nedeniyle tren seferlerinde aksama yaşandı.

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Olay, saat 13.18 sıralarında Marmaray Tuzla İstasyonunda meydana geldi. Gebze yönüne gitmekte olan Marmaray treni Tuzla istasyonuna yaklaştığı esnada iddiaya göre kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın şahıs, trenin önüne atladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından yaşamını yitiren kadının cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Yaşanan olay üzerine tren seferleri gecikmeli olarak yapıldı.