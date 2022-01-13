Ulaşım sektörü işçileri ve sendikalar yol kapattı! Uzun araç kuyrukları oluştu

LÜBNAN'da ulaşım sektörü işçileri ve sendikalar, artan akaryakıt fiyatlarına karşı hükumetin adım atmaması nedeniyle sabah saatlerinden itibaren yol kapatma eylemi başlattı.

Abone ol

Ekonomik krizin sürdüğü Lübnan'da toplu ulaşım işçileri ve sendikalar, akaryakıta gelen zamları ve hükumetin duruma yönelik harekete geçmemesine tepki olarak yol kapatma eylemi gerçekleştirdi. Protestocular ülkenin ana kara yollarının yanı sıra şehir ve kasabalardaki yolları yerel saatle 05.00'ten itibaren kapattı. Taksi, otobüs ve kamyon şoförleri, doların artmasıyla kaldırılan sübvansenin yeniden getirilmesini talep etti.



Ülke genelindeki grev nedeniyle öğrenciler okullarına, çalışanlar iş yerlerine ulaşmayınca okullar ve tüm kamu kurumları kapatıldı. Yollarda da uzun araç kuyrukları oluştu. Lübnan parasının ABD doları karşısında değer kaybetmesi ve hükumetin sübvansiyonu kaldırmasıyla yaşanan ekonomik kriz, akaryakıt fiyatlarında artışa yol açmıştı.







Lübnan'daki ekonomik kriz

Ülkede yerel para biriminin dolar karşısında değer kaybetmesi ile son 2 yıldır yaşanan ekonomik kriz sonucu hayat pahalılığı giderek artıyor. Özellikle 2019 yılından bu yana sık sık enflasyon oranlarında keskin artışların görüldüğü ülkede yaşanan krizin, ülke tarihindeki en zorlu kriz olduğu ifade ediliyor. Halkın yaklaşık yüzde 80'inin yoksulluk içinde yaşadığı Lübnan'da ekonomi, Dünya Bankası'na göre 2020'de 20.3, geçtiğimiz yıl ise yaklaşık yüzde 7 küçüldü.