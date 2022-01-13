BAE'den dikkat çeken Türkiye açıklaması: Kesinlikle ilgileniyoruz

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ'nin (BAE) devlet yatırım fonu Abu Dabi Kalkınma Holding Başkanı Muhammed Hasan el Suwaidi, Türkiye ile ilişkileri geliştirmenin ve yatırım yapmanın uzun vadede kazançlı olacağını söyledi.

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BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ'nin (BAE) devlet yatırım fonu Abu Dabi Kalkınma Holding Başkanı Muhammed Hasan el Suwaidi, son zamanlarda Türkiye ile artan diplomatik ve ekonomik ilişkilere dair açıklamalarda bulundu.

10 milyar dolarlık yatırım anlaşmasından sonra Türkiye ile ilişkileri geliştirmeye devam etmek istediklerini belirten el Suwaidi, Türkiye'de finans, lojistik ve gıda alanında yatırımlarla ilgilendiklerini kaydetti.

Türkiye'nin jeopolitik konumuna vurgu

Türkiye'nin konumunun önemine vurgu yapan BAE'li yetkili, "Türkiye hakkında sevdiğim şey şu ki konum olarak bir teslimat Almanya'ya 12 saatte ulaşıyor ve 84 milyonluk nüfusu var. Burası endüstri için büyük bir güç merkezi, çok büyük lojistik becerisi var. Dolayısıyla lojistikle kesinlikle ilgileniyoruz. Gıda açısından harika işler var, bununla da kesinlikle ilgileniyoruz" dedi.

"Türkiye'ye yatırım uzun vadede kazandırır"

Suwaidi ayrıca Türkiye'de finansal hizmet sektörüne de büyük ilgi duyduklarını söyleyerek Türkiye ile ilişkileri geliştirmenin ve yatırım yapmanın uzun vadede kazançlı olacağını belirtti.