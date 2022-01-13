BIST 2.071
DOLAR 13,53
EURO 15,53
ALTIN 789,15
HABER /  EKONOMİ

BAE'den dikkat çeken Türkiye açıklaması: Kesinlikle ilgileniyoruz

BAE'den dikkat çeken Türkiye açıklaması: Kesinlikle ilgileniyoruz

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ'nin (BAE) devlet yatırım fonu Abu Dabi Kalkınma Holding Başkanı Muhammed Hasan el Suwaidi, Türkiye ile ilişkileri geliştirmenin ve yatırım yapmanın uzun vadede kazançlı olacağını söyledi.

Abone ol

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ'nin (BAE) devlet yatırım fonu Abu Dabi Kalkınma Holding Başkanı Muhammed Hasan el Suwaidi, son zamanlarda Türkiye ile artan diplomatik ve ekonomik ilişkilere dair açıklamalarda bulundu.

10 milyar dolarlık yatırım anlaşmasından sonra Türkiye ile ilişkileri geliştirmeye devam etmek istediklerini belirten el Suwaidi, Türkiye'de finans, lojistik ve gıda alanında yatırımlarla ilgilendiklerini kaydetti.

Türkiye'nin jeopolitik konumuna vurgu

Türkiye'nin konumunun önemine vurgu yapan BAE'li yetkili, "Türkiye hakkında sevdiğim şey şu ki konum olarak bir teslimat Almanya'ya 12 saatte ulaşıyor ve 84 milyonluk nüfusu var. Burası endüstri için büyük bir güç merkezi, çok büyük lojistik becerisi var. Dolayısıyla lojistikle kesinlikle ilgileniyoruz. Gıda açısından harika işler var, bununla da kesinlikle ilgileniyoruz" dedi.

"Türkiye'ye yatırım uzun vadede kazandırır"

Suwaidi ayrıca Türkiye'de finansal hizmet sektörüne de büyük ilgi duyduklarını söyleyerek Türkiye ile ilişkileri geliştirmenin ve yatırım yapmanın uzun vadede kazançlı olacağını belirtti.

Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed, 24 Kasım 2021'de Ankara'yı ziyaret etmiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanmıştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Erdoğan'ın da şubat ayında BAE'yi ziyaret edeceğini açıklamıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Yaşlı hastalar, hayata ‘Gönül Bağı’ ile bağlanıyor
Yaşlı hastalar, hayata ‘Gönül Bağı’ ile bağlanıyor
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
Galatasaraylı futbolcu Marcao trafik kazası geçirdi
Galatasaraylı futbolcu Marcao trafik kazası geçirdi
Ulaşım sektörü işçileri ve sendikalar yol kapattı! Uzun araç kuyrukları oluştu
Ulaşım sektörü işçileri ve sendikalar yol kapattı! Uzun araç kuyrukları oluştu
Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki FETÖ şüphelisi eski öğretmen tutuklandı
Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki FETÖ şüphelisi eski öğretmen tutuklandı
Başakşehir duyurdu! 3,5 yıllık sözleşme imzalandı
Başakşehir duyurdu! 3,5 yıllık sözleşme imzalandı
Okula kaç gün gitmeyen teşekkür-takdir belgesi alamaz?
Okula kaç gün gitmeyen teşekkür-takdir belgesi alamaz?
Yoğun kar yağışı etkili oluyor!Okullar yarın tatil edildi
Yoğun kar yağışı etkili oluyor!Okullar yarın tatil edildi
Kanada'da aşı karşıtı babanın çocuğunu görme hakkını aldılar
Kanada'da aşı karşıtı babanın çocuğunu görme hakkını aldılar
Galatasaraylı futbolcu trafik kazası geçirdi
Galatasaraylı futbolcu trafik kazası geçirdi