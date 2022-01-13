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Emine Erdoğan'dan "sıfır atık" paylaşımı: Çok önemli uygulamalar hayata geçiyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Emine Erdoğan'dan "sıfır atık" paylaşımı: Çok önemli uygulamalar hayata geçiyor

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sıfır Atık Projesi'nde emeği geçenleri tebrik ederek, proje kapsamında yapılacak düzenlemelerle çok önemli uygulamaların hayata geçirileceğini bildirdi.

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Emine Erdoğan, Twitter hesabından, sıfır atık uygulamasına ilişkin paylaşımda bulundu. Paylaşımında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan "Atık Getirme Merkezlerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Sıfır Atık Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar"a ilişkin bilgilere yer veren Emine Erdoğan, Sıfır Atık hareketinin vatandaşların hassasiyeti ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının gayretleriyle her geçen gün büyüdüğünü belirtti.

Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu düzenlemelere 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızın sahip çıkacağına inanıyor, projede emeği geçenleri tebrik ediyorum.

Bu düzenlemelerle apartmanlara ayrıştırma kutuları getirilmesi, kargo ve ürün paketlemede gereksiz ambalajların azaltılması, pazar yerlerinde sebze-meyve atıklarının ayrı toplanarak kompost gübreye dönüşümü, atık ilaçların toplanması gibi çok önemli uygulamalar hayata geçiyor."

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