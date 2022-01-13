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Rusya konusunda uyardı: ABD savaşa hazır olmalı

Rusya konusunda uyardı: ABD savaşa hazır olmalı

ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) bakan yardımcısı olarak görev yapan Evelyn Farkas, Rusya'nın yakında Ukrayna'yı işgal etmesinin mümkün olduğunu ve ABD'nin şimdiden Rusya ile savaşa hazır olması gerektiğini söyledi.

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2012-2015 yılları arasında Rusya, Ukrayna ve Avrasya için ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) bakan yardımcısı olarak görev yapan Evelyn Farkas, Defence One isimli bir dergide makale kaleme aldı. Rusya'nın yakında Ukrayna'yı işgal etmesinin 'olmama ihtimalinden çok daha yüksek' olduğunu iddia etti.

"ABD savaşa hazır olmalı"

Moskova ile Washington arasında bu hafta gerçekleşecek diplomatik görüşmelerin muhtemelen başarısız olacağı ve ABD'nin şimdiden Rusya ile savaşa hazırlanıyor olması gerektiğini söyledi.

Farkas'a göre; Rusya, uluslararası hukuka uymuyor ve eski Sovyet cumhuriyeti olan Kazakistan'daki son kitlesel protestolarla cesaretlendiriliyor.

Farkas, bütün bunların Putin'in Ukrayna'yı işgal etmeyi planladığını her zamankinden daha olası hale getirdiğini iddia etti, "Rusya tekrar galip gelirse sadece Ukrayna konusunda değil bu ülkenin sınırlarının çok ötesindeki küresel düzenin geleceği bir krizde sıkışıp kalacağız. Sınırsız bırakılan Putin, hızlı hareket edecek, biraz toprak kapacak, kazanımlarını pekiştirecek ve 1991 öncesi tüm sınırları yeniden kurmak için gözünü bir sonraki uydu devlete dikecek" şeklinde konuştu.

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