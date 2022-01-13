Destici'den Akşener ve Kılıçdaroğlu'na Semra Güzel tepkisi: Seçim için sus pus oldular

PKK'lı teröristle fotoğrafları çıkan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Milletvekili Semra Güzel'e tepki göstermeyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Sus pus oldular. Bakın göreceksiniz yarın dokunulmazlık görüşüldüğünde oy da vermezler" dedi.

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Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in terör örgütü PKK kamplarında sevgilisi terörist Volkan Bora ile çektirdiği fotoğraflar Türkiye'nin gündeminde. Siyasilerden HDP'ye sert tepkiler gelirken Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve İYİ Partiden henüz HDP'ye karşı beklenen açıklamalar yapılmadı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Millet İttifakı'nın sessizliğini eleştirdi. Seçimler için sus pus olduklarını söyleyen Destici, şunları söyledi:

"HDP, PKK'nın uzantısıdır. HDP eşittir PKK'dır. Peki hal böyleyken Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin ya da onlara eklenmeye çalışan partilerin genel başkanları niye sessiz? Çünkü HDP ittifak ortakları. Her ne kadar inkar etseler de resmi olmasa da fiili olarak ittifak ortakları. Ortaklığının bozulmasını istemiyorlar. Bakın göreceksiniz yarın dokunulmazlık görüşüldüğünde CHP başta olmak üzere o dokunulmazlığın kaldırılması için oy da vermezler. HDP tabanının oyuyla cumhurbaşkanlığı seçimi ve meclis çoğunluğunu elde etme gayreti içerisindeler. Bunun için sus pus olmuş durumdalar. Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Akşener ve diğerleri teröristle fotoğrafı ortaya çıkan sözde milletvekili için ne diyorlar, aziz milletimiz bunu bekliyor."