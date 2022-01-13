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YPG'den bomba yüklü araçla saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

YPG'den bomba yüklü araçla saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Suriye'nin Azez kentinde terör örgütü PKK/YPG'nin bombalı araç saldırısında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez'de, PKK YPG terör örgütü tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

'Fırat Kalkanı' harekatı ile özgürleştirilen Azez'in merkezinde, terör örgütü PKK/YPG tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

Çevrede paniğe neden olan patlamada 1 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı.

Patlamanın ardından bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahale sonrası Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

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