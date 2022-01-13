Banka müdüründen 2,5 milyon dolarlık vurgun! Sivas bunu konuşuyor

Sivas'ta bir bankanın şube müdürü başka müşterilerin hesaplarından kendi hesabına 2,5 milyon dolar geçirdiği iddiasıyla gözaltına alındı. Müdür ilk ifadesinde suçlamaları reddetti.

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Sivas'ta özel bir bankanın şube müdürü B.T. (47) müşteri hesaplarından zimmetine 2,5 milyon dolar geçirdiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Müşteri hesaplarından para eksildi

Sivas'ta bir bankanın müşterileri, hesaplarındaki paraların eksildiği gerekçesiyle şubeye başvurdu. Bunun üzerine banka tarafından olayın araştırılması için müfettiş görevlendirildi. Yapılan incelemelerde müşteri hesaplarındaki paraların bankanın 2 şubesinin müdürlüğünü yapan B.T. tarafından çekildiği belirlendi. Bunun üzerine durum polise iletildi. Polis ekipleri bankanın 5 müşterisinin hesaplarından yaklaşık 2,5 milyon dolar çektiği iddia edilen B.T.'yi gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alınan B.T. hakkındaki suçlamaları reddetti. Soruşturma sürüyor