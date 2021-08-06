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Türkiye 10 gündür yanıyor! Bodrum, Marmaris, Köyceğiz, Milas yangınlarında son durum

Türkiye 10 gündür yanıyor! Bodrum, Marmaris, Köyceğiz, Milas yangınlarında son durum

Türkiye'de 28 Temmuz'dan bu yana farklı bölgelerde çıkan 197 yangından 185'i kontrol altına alındı. 12 yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Milas'ta Kemerköy Termik Santrali'ne ulaşan yangın kontrol altına alındı. Öte yandan Marmaris'ten iyi haber geldi. Mehmet Oktay yangının son bulduğunu ve soğutma çalışmalarının başladığını duyurdu.

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Türkiye'nin cennet köşeleri yangınlarla kavruldu. Birçok canlı ve ev kül oldu. 10 gündür süren yangınlarda 8 kişi hayatını kaybetti. 28 Temmuz'dan bu yana farklı bölgelerde çıkan 197 yangından 185'i kontrol altına alındı.

Bodrum, Marmaris, Köyceğiz, Milas yangınlarında son durum ne? İşte saat saat gelişmeler...

TUTUKLANDILAR

 Muğla'nın Bodrum ilçesinde zeytinlik ve ormanlık alanda yangına neden oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

ISPARTA'DA YANGIN SÜRÜYOR

 Isparta'nın Sütçüler ilçesinde Ukrayna'dan getirilen 4 helikopterden 2'si Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'ndaki yangını söndürmek için çalışma yürütüyor.

MARMARİS'TEKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

 Marmaris Belediye Başkanı, yangının söndürüldüğünü duyurdu.

KÖYCEĞİZ'DE BİR MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

 Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde orman yangınının yayılması üzerinde Sazak Mahallesi tahliye edildi. Mahalle sakinleri ve ekipler, orman yangınına müdahale etti.

YANGIN SONRASI YÜREK YAKAN GÖRÜNTÜ

Muğla’da 8 gün önce Marmaris’te başlayın tüm ili saran orman yangınlarında binlerce dönüm yeşil alan simsiyah oldu. Yangın sonrası oluşan manzara görenlerin yüreklerini dağladı.

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