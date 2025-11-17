Trump'ın Epstein soruşturmasına yönelik belgelerin açıklanmasını engellemek istediği iddiası

ABD Başkanı Donald Trump'ın, fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'ın dosyasıyla bağlantılı bazı Demokrat isimler hakkında inceleme başlatılması talimatı, bunun soruşturmayla ilgili belgelerin kamuoyuna açıklanmasını engellemeyi amaçlayan adım olduğu eleştirilerine yol açtı.

ABC News'ün "This Week" programına konuk olan Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Thomas Massie, Trump'ın Epstein dosyasıyla bağlantılı bazı Demokrat isimler hakkında inceleme başlatılması talimatına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Massie, Epstein dosyasıyla ilgili devam eden soruşturmalardaki belgelerin açıklanamayacağına dikkati çekerek, Trump'ın bunların kamuoyuna açıklanmasını engellemek amacıyla yeni soruşturmalar başlattığını öne sürdü. Trump'ın Epstein dosyasıyla alakalı belgelerin tümünün açıklanması yönündeki çağrılara tepki olarak yaptığı çeşitli değerlendirmeleri hatırlatan Massie, "Başkan, bunun bir aldatmaca olduğunu söylüyordu. Eğer bu bir aldatmaca ise aldatmacayı soruşturmaya karar verdi." ifadelerini kullandı.

Massie, Trump'ın Epstein dosyasıyla bağlantılı bazı Demokrat isimler hakkında inceleme başlatılması talimatını "Epstein dosyalarının açıklanmasını engellemek için son çare" olarak atılmış bir adım ve "büyük bir sis perdesi" olarak nitelendirdi.

Epstein dosyasının neler içerebileceğini ve Trump'ın dosyaların içeriğinden neden çekindiği sorusunu yanıtlayan Massie, Trump'ın suçlu olmadığını düşündüğünü belirterek, "Bence o, bir grup zengin ve güçlü arkadaşını, milyarderleri, kampanyasına bağış yapanları, sosyal çevresindeki arkadaşlarını korumaya çalışıyor." dedi. Massie, Temsilciler Meclisinde bu hafta yapılması beklenen oylamada 100'ü aşkın Cumhuriyetçi vekilin Epstein dosyalarının yayımlanması lehine oy verebileceğini dile getirerek, kararsız Cumhuriyetçileri pozisyonlarını gözden geçirmeye çağırdı.

Cumhuriyetçilere seslenen Massie, "Trump, size destek vererek şu anda kırmızı bölgelerde sizi koruyabilir ancak 2030 yılında o başkan olmayacak ve bu dosyaları yayımlamak için oy kullanmazsanız pedofilleri korumak için oy kullanmış olacaksınız. O zaman başkan sizi koruyamayacak. Bu oylamanın kaydı, Trump'ın başkanlığından daha kalıcı olacak." diye konuştu.

Ro Khanna, adalet arayışında olduklarını belirtti

NBC News'ün "Meet the Press" programına konuk olan Temsilciler Meclisinin Demokrat üyesi Ro Khanna da Epstein dosyasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Khanna, "Mesele Donald Trump ile ilgili değil. Trump'ın olaya ne kadar dahil olduğunu bile bilmiyorum." diye konuştu.

Dosyadan sorumlu tutulması gereken başka birçok kişinin bulunduğuna dikkati çeken Khanna, "İstediğimiz şey, kurtulanlar için adalet." dedi.

Mike Johnson, meselenin Trump ile ilgili olmadığını savundu

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Fox News'e yaptığı açıklamada Epstein dosyalarına ilişkin oylamanın, Trump'ın dosyalarla bağlantısının bulunduğuna dair iddiaları ortadan kaldıracağını savundu.

Dosyalarda aklanacak bir şeyin olmadığını kaydeden Johnson, "Bunu, Başkan Trump'ın bununla bir ilgisi olduğu teorisini ortaya atarak onu hedef almak için yapıyorlar." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Temsilciler Meclisindeki Cumhuriyetçilerin, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Epstein ile ilgili tüm belgelerin paylaşılması için oy kullanması gerektiğini belirtmişti.

Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile incelemesi sonucunda ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

ABD'li gazeteci Tucker Carlson da Epstein'ın, "İsrail için çalıştığını, başkent Washington'da herkesin aynı şekilde düşündüğünü ancak açıkça söylenemediğini" iddia etmişti.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi ise Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in, Epstein'ın 50'nci doğum günü vesilesiyle tanıdıklarından ona yönelik mektup yazmasını istediğini, bunlardan birinin de Trump'a ait olduğunu öne sürmüştü.