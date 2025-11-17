BIST 10.663
Araçta ve emlakta yeni dönem için ilk adım! Meclise geliyor...

Meclisin gündeminde bu hafta yine önemli düzenlemeler var. Kuyumculuk, ikinci el taşıt satışı, bazı özel sağlık kuruluşlarının belgeleriyle, kıymetli madenler ve hayvancılık işletme ruhsatlarından yıllık vergi harcı alınacak. Sıfır ve ikinci el araç satışlarından binde iki oranında harç tahsil edilecek. Ama sadece bunlar değil. Başka hangi düzenlemeler gündemde? İşte detaylar...

YENİ DÜZENLEMELER BU HAFTA MECLİS'TE ELE ALINACAK

Vergiye yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifinin bu hafta Meclis Genel Kurulu'na gelmesi bekleniyor. Teklifle, kuyumculuk, ikinci el taşıt satışı, bazı özel sağlık kuruluşlarının belgeleriyle, kıymetli madenler ve hayvancılık işletme ruhsatlarından yıllık vergi harcı alınacak.

TESCİL EDİLMİŞ ARAÇLAR…

O araçların satış ve devir işlemlerine ilişkin harç istisnası da kaldırılacak. Bu işlemlerden satış ve devir bedeli üzerinden bin liradan az olmamak kaydıyla nispi noter harcı alınacak. Sıfır ve ikinci el araç satışlarından binde iki oranında harç tahsil edilecek.

GAYRİMENKUL SATIŞLARI DA MARKAJDA

Yanlış beyanda verilen yüzde 25 oranında ceza bir kat artırılacak. Mesken kira gelirlerinde, emekliler, dul ve yetim aylığı alanlar hariç gelir vergisi istisnası kaldırılacak. Bu grup dışındakiler kira geliri ne kadar olursa olsun vergi ödeyecek.

ÇEVRE SORUNLARI DA GÜNDEMDE

Meclis Genel Kurulu'nda yeni haftada, turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek.

Ayrıca Meclis'e gelen düzenlemelerle milli parklarda çevre sorunu yaratan, havayı suyu kirleten, bitki örtüsüne zarar verenlere, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası verilecek. Milli park alanlarında izin verilen yerlere otel ve konaklama tesisi yapılabilecek.

