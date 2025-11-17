Romanya'da Bozankaya troleybüsleri tanıtıldı

Elektrikli toplu ulaşım sistemi üreticisi Bozankaya'nın, Romanya'nın Timişoara kentine teslim edeceği 33 troleybüs için tanıtım etkinliği düzenlendi.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Bozankaya, Timişoara Belediyesi ile yeni bir projeye imza attı.

Proje kapsamında, 33 troleybüsün lansmanı için Timişoara Belediye Başkanı Dominic Fritz'in katılımıyla halka açık etkinlik gerçekleşti. Timişoara kentinin ev sahipliği yaptığı etkinlikte, Bozankaya'nın 12 metrelik 6 troleybüsü kamuoyuna tanıtıldı.

Proje kapsamında Bozankaya, bugüne kadar 8 adet 12 metrelik ve 6 adet 18 metrelik körüklü troleybüsü belediyeye teslim etti. Kalan 19 adet körüklü troleybüsün ise yıl sonuna kadar teslim edilmesi planlanıyor.

Şirketin 0 emisyon, yüksek konfor ve enerji tasarrufu odaklı ulaşım vizyonunu temsil eden troleybüsler, kentte toplu ulaşımın modernleşmesine yardımcı olacak.

Timișoara sokaklarında hizmete giren 12 metrelik tamamen elektrikli Bozankaya troleybüsleri, karbon salımını sıfıra indiriyor. Toplam 100 yolcu taşıma kapasitesine sahip araçlar, katener hattının bulunmadığı bölgelerde bataryası ile 80 kilometreye kadar yol alabiliyor.

- 'Sürdürülebilir kentsel dönüşümüne gerçek bir katkı'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bozankaya Yönetim Kurulu Başkanı Aytunç Günay, toplu ulaşımda modernleşme ve verimlilik konusunda bölgesel bir örnek haline gelen Timișoara ile güçlü işbirliklerini sürdürmekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Timișoara ile işbirliklerinin, yalnızca ticari bir ilişki değil, geleneği ve vizyonu olan bir Avrupa kentinin sürdürülebilir kentsel dönüşümüne gerçek bir katkı niteliği taşıdığını vurgulayan Günay, şunları kaydetti:

'Bu araçlarla, elektrikli ulaşımın artık geleceğe dair bir vaat değil, günümüzde tamamen işleyen, güvenilir ve somut bir gerçek olduğunu göstermeyi hedefliyoruz. İnovasyona açık, ilerlemeyi benimseyen bir şehir olan Timișoara'nın bu yeşil dönüşüm yolculuğunda Bozankaya ile devam etmeyi tercih etmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz.'

Fritz de Timișoara için uzun zamandır beklenen bir etkinliği yaşadıklarını, şehirlerinin yeni, modern ve konforlu troleybüslerine kavuştuğunu vurguladı.

Son yıllarda pek çok vatandaşın, toplu ulaşımda yeni araçlara duyulan ihtiyacı sık sık dile getirdiğini aktaran Fritz, 'Bu nedenle, 15 yıl aradan sonra ilk yeni troleybüsleri hizmete alabilmiş olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Amacımız, şehir içinde hareket ederken toplu ulaşımın Timișoaralıların doğal ve öncelikli tercihi haline gelmesini sağlamak.' değerlendirmesinde bulundu.