Trump Venezuela’daki darbe girişimine karıştığını reddetti

Venezuela Devlet Başkanı Maduro’nun, kendisine düzenlenen suikastte emri vermekle suçladığı ABD Başkanı Trump, tüm iddiaları reddederek saldırıyı "küçük çetelerin işi" olarak adlandırdı.

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Venezuela'da 3 Mayıs'ta güvenlik güçleri, ülkeye deniz yoluyla girmeye çalışanlara karşı operasyon başlatmış, 8 kişi öldürülmüştü.

Maduro: Saldırının ardında ABD var

Devlet Başkanı Maduro, yakalanan kişilerin ABD ve Kolombiya hükümetlerince desteklendiğini, Guaido ile ilişkisi olduğunu savunmuş ve düzenlediği basın toplantısında, yakalanan kişilerin operasyon planını düzenlemekle itham ettiği Silvercorp CEO'su Jordan Goudreau ile Guaido'nun imzaladığını belirttiği anlaşmayı göstermişti.

"Paralı askerler bizim emrimizde değil"

Yakalananlar arasındaki 2 ABD'li eski asker de sorgu sırasında aynı belgeyi göstermiş, Kolombiya'da bazı birlikleri eğitip Venezuela'da darbe girişimini desteklemek için geldiklerini söylemişti.

Trump iddiaları reddetti

Maduro’nun ABD’nin darbe girişiminde parmağı olduğunun açıklamasının ardından Trump, Fox News’a konuştu.

ABD'li paralı askerlerin de karıştığı olaylara kendi yönetiminin karıştığına dair tüm suçlamaları reddeden Trump, bu girişimi küçümseyerek kendi dahli olması durumunda olayların çok daha büyük olacağını savundu.

"Biz yapsaydık bunun adı işgal olurdu"

Trump, Fox News’a yaptığı açıklamalarda “Bu konuda hiçbir şey bilmiyorum. ABD hükümetinin de bununla hiçbir ilgisi yok. Önce neler olup bittiğini öğrenmem lazım. Eğer Venezuela ile ilgili bir şey yaparsak bu, bu şekilde olmazdı. Biraz farklı olurdu. Adına da işgal derdiniz.” ifadelerini kullandı.