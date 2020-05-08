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Fatih Terim Jimmy Durmaz'ı kadroda düşünmüyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, beklenen performansı gösteremeyen Jimmy Durmaz'dan gelecek sezon için kendisine kulüp bulmasını istedi.

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Teknik Direktör Fatih Terim'in sezon başında rotasyonda kullanmak için kadroya dahil edilmesini istediği Jimmy Durmaz beklentilerin çok altında kaldı.

Gönderilecek isimler konusunda yönetimle görüşmelerde bulunan Fatih Terim, Türk asıllı İsveçli futbolcunun menajerine ayrılık haberinin iletilmesini söyledi.

Jımmy Durmaz ayrılmak istemiyor
Sarı-Kırmızılı yönetime ayrılmak istemediğini belirten 31 yaşındaki futbolcu bir sezon daha şans verilmesi için ricada bulundu. Son kararı Fatih Terim'in vereceği ancak tecrübeli teknik adamın futbolcuyu kafasından çıkardığı ve forma giyebileceği bir takıma gitmesini isteyeceği öğrenildi.

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